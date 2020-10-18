Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время несанкционированной акции протеста в столице, сообщает Sputnik.

Днем в воскресенье 18 октября участники мероприятия собрались на улице Свердлова и двинулись в сторону Партизанского проспекта. Колоннами люди перемещались по проезжей части, некоторых активистов правоохранители разогнали.

"Во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания", – подтвердил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Точное количество задержанных он не назвал.

Напомним, в субботу в Минске прошли сразу две акции – "Студенческий марш" и традиционный "Женский марш". В некоторых городах страны также состоялись несанкционированные мероприятия. МВД сообщило о задержании 58 протестующих .

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.