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Задержания прошли на "Партизанском марше" в Минске
18.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время несанкционированной акции протеста в столице, сообщает Sputnik.
© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Днем в воскресенье 18 октября участники мероприятия собрались на улице Свердлова и двинулись в сторону Партизанского проспекта. Колоннами люди перемещались по проезжей части, некоторых активистов правоохранители разогнали.
"Во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания", – подтвердил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Точное количество задержанных он не назвал.
Напомним, в субботу в Минске прошли сразу две акции – "Студенческий марш" и традиционный "Женский марш". В некоторых городах страны также состоялись несанкционированные мероприятия. МВД сообщило о
Акции протеста
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В воскресенье некоторые Telegram-каналы призвали жителей столицы и других крупных городов страны на очередную несанкционированную акцию.
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