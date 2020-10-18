ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержания прошли на "Партизанском марше" в Минске

18.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время несанкционированной акции протеста в столице, сообщает Sputnik.

© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
В Минске временно не работают шесть станций метро

Днем в воскресенье 18 октября участники мероприятия собрались на улице Свердлова и двинулись в сторону Партизанского проспекта. Колоннами люди перемещались по проезжей части, некоторых активистов правоохранители разогнали.

"Во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания", – подтвердил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Точное количество задержанных он не назвал.

Напомним, в субботу в Минске прошли сразу две акции – "Студенческий марш" и традиционный "Женский марш". В некоторых городах страны также состоялись несанкционированные мероприятия. МВД сообщило о задержании 58 протестующих.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье некоторые Telegram-каналы призвали жителей столицы и других крупных городов страны на очередную несанкционированную акцию.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Отопительный котел взорвался в Речицком районе: пострадал мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика