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Отопительный котел взорвался в Речицком районе: пострадал мужчина

18.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Житель Речицкого района получил травмы в результате взрыва отопительного котла, сообщили пресс-службе в МЧС Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
Отопительный котел взорвался в частном жилом доме в Шклове

Инцидент произошел в субботу 17 октября, спасателей о произошедшем проинформировали медики районной больницы, куда был доставлен истопник из деревни Яновка.

"Мужчина проводил работы в школьной котельной, которую обслуживает райжилкомхоз. В результате повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что в тот момент сельчанин был рядом с котлом, и его обдало горячей водой.

По информации МЧС, при взрыве здание котельной не было повреждено, детский сад-школы работает в прежнем режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации МЧС, при взрыве здание котельной не было повреждено, детский сад-школы работает в прежнем режиме.
 
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