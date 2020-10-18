Отопительный котел взорвался в Речицком районе: пострадал мужчина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Житель Речицкого района получил травмы в результате взрыва отопительного котла, сообщили пресс-службе в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в субботу 17 октября, спасателей о произошедшем проинформировали медики районной больницы, куда был доставлен истопник из деревни Яновка.

"Мужчина проводил работы в школьной котельной, которую обслуживает райжилкомхоз. В результате повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что в тот момент сельчанин был рядом с котлом, и его обдало горячей водой.

По информации МЧС, при взрыве здание котельной не было повреждено, детский сад-школы работает в прежнем режиме.