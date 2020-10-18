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Отопительный котел взорвался в Речицком районе: пострадал мужчина
18.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Житель Речицкого района получил травмы в результате взрыва отопительного котла, сообщили пресс-службе в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в субботу 17 октября, спасателей о произошедшем проинформировали медики районной больницы, куда был доставлен истопник из деревни Яновка.
"Мужчина проводил работы в школьной котельной, которую обслуживает райжилкомхоз. В результате повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что в тот момент сельчанин был рядом с котлом, и его обдало горячей водой.
По информации МЧС, при взрыве здание котельной не было повреждено, детский сад-школы работает в прежнем режиме.
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По информации МЧС, при взрыве здание котельной не было повреждено, детский сад-школы работает в прежнем режиме.
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