Короля-самозванца задержали на территории Версаля во Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Французская полиция задержала на территории Версальского дворца 31-летнего мужчину, который возомнил себя королем страны, сообщила радиостанция France Bleu.

По информации станции, на гражданине из одежды была только простыня.

Водитель автомобиля такси, на котором приехал "король", позвонил в полицию, когда высадил пассажира, так как тот по дороге рассказал о намерении проникнуть во дворец.

Правоохранители выяснили, что француз пробрелся во дворец, разбив стекло двери. Нашли злоумышленника в одном из залов Версаля, сейчас мужчина находится под стражей.