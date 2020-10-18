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Короля-самозванца задержали на территории Версаля во Франции
18.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Французская полиция задержала на территории Версальского дворца 31-летнего мужчину, который возомнил себя королем страны, сообщила радиостанция France Bleu.
© REUTERS / MIKE BLAKE
По информации станции, на гражданине из одежды была только простыня.
Водитель автомобиля такси, на котором приехал "король", позвонил в полицию, когда высадил пассажира, так как тот по дороге рассказал о намерении проникнуть во дворец.
Правоохранители выяснили, что француз пробрелся во дворец, разбив стекло двери. Нашли злоумышленника в одном из залов Версаля, сейчас мужчина находится под стражей.
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Полиция нашла злоумышленника в одном из залов Версаля, сейчас мужчина, объявивший себя королем, находится под стражей.
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