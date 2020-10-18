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Азербайджан готов передать Еревану тела армянских военнослужащих

18.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Азербайджан готов провести передачу Еревану тел погибших армянских военнослужащих, сообщила государственная комиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

© Sputnik
Карабах благодарен России и Минской группе за посреднические усилия

"Была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы. Азербайджанская сторона попросила сообщить об этом противоположной стороне", – говорится в заявлении комиссии.

Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что тела погибших армянских солдат будут передавать по заранее согласованному коридору в Товузском районе.
 
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