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Азербайджан готов передать Еревану тела армянских военнослужащих
18.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Азербайджан готов провести передачу Еревану тел погибших армянских военнослужащих, сообщила государственная комиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.
"Была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы. Азербайджанская сторона попросила сообщить об этом противоположной стороне", – говорится в заявлении комиссии.
Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Напомним,
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Ожидается, что тела погибших армянских солдат будут передавать по заранее согласованному коридору в Товузском районе.
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