Азербайджан готов передать Еревану тела армянских военнослужащих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Азербайджан готов провести передачу Еревану тел погибших армянских военнослужащих, сообщила государственная комиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

"Была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы. Азербайджанская сторона попросила сообщить об этом противоположной стороне", – говорится в заявлении комиссии.

Баку и Ереван объявили перемирие с полуночи с 23:00 субботы 17 октября. Однако в ночь на воскресенье обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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