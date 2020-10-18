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Более 80 детей отравились в детсадах Грузии
18.10.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Симптомы отравления выявлены у 83 детей различных детских садов Озургетского муниципалитета в Грузии, заявила в воскресенье руководитель Объединения дошкольного обучения страны Мака Чкония.
"У них отмечается высокая температура, тошнота и диарея. В подобной ситуации находятся 83 детей 11 детсадов муниципалитета", – заявила она.
По словам Чкония, в настоящее время сложившуюся ситуацию эпидемиологи и Министерство сельского хозяйства Грузии.
По предварительным данным, в детских садах правила хранения продуктов и гигиены были соблюдены. Трое из 83 детей в настоящее время находятся в больницах, остальные лечатся дома.
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Трое из 83 несовершеннолетних в настоящее время находятся в больницах, остальные дети лечатся дома.
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