Более 80 детей отравились в детсадах Грузии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Симптомы отравления выявлены у 83 детей различных детских садов Озургетского муниципалитета в Грузии, заявила в воскресенье руководитель Объединения дошкольного обучения страны Мака Чкония.

"У них отмечается высокая температура, тошнота и диарея. В подобной ситуации находятся 83 детей 11 детсадов муниципалитета", – заявила она.

По словам Чкония, в настоящее время сложившуюся ситуацию эпидемиологи и Министерство сельского хозяйства Грузии.

По предварительным данным, в детских садах правила хранения продуктов и гигиены были соблюдены. Трое из 83 детей в настоящее время находятся в больницах, остальные лечатся дома.