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Умер мэр Ялты Иван Имгрунт
18.10.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт умер на 60-м году жизни.
"Сегодня на 60 году жизни безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрун", – говорится в сообщении ведомства.
В конце сентября чиновник сообщил в соцсетях, что заболел пневмонией.
Имгрунт, которому было 59 лет, возглавил ялтинскую администрацию в ноябре 2019-го. С 2000 по 2017-й он был руководителем муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае, ранее трудился в органах прокуратуры.
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В конце сентября текущего года российский чиновник сообщил в социальных сетях, что заболел пневмонией.
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