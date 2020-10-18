Умер мэр Ялты Иван Имгрунт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт умер на 60-м году жизни.

"Сегодня на 60 году жизни безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрун", – говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября чиновник сообщил в соцсетях, что заболел пневмонией.

Имгрунт, которому было 59 лет, возглавил ялтинскую администрацию в ноябре 2019-го. С 2000 по 2017-й он был руководителем муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае, ранее трудился в органах прокуратуры.