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Умер мэр Ялты Иван Имгрунт

18.10.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт умер на 60-м году жизни.

© Photo : Администрация города Ялта
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"Сегодня на 60 году жизни безвременно ушел из жизни глава администрации города Ялта Иван Иванович Имгрун", – говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября чиновник  сообщил в соцсетях, что заболел пневмонией.

Имгрунт, которому было 59 лет, возглавил ялтинскую администрацию в ноябре 2019-го. С 2000 по 2017-й он был руководителем муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае, ранее трудился в органах прокуратуры.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце сентября текущего года российский чиновник сообщил в социальных сетях, что заболел пневмонией.
 
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