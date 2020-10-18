|
"Партизанский марш" в Минске закончился задержаниями
19.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Акция протеста под названием "Партизанский марш" прошла в Минске в воскресенье, она не обошлась без задержаний, передает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция стартовала в 14:00 в районе улицы Свердлова. Вместо привычного шествия к стеле "Минск – город-герой" участники мероприятия направились на Партизанский проспект, движение транспорта на котором на несколько часов было остановлено. Не работали также
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста в Минске
В районе универмага "Беларусь" (возле станции метро "Партизанская") правоохранители несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями.
"Протестующие бросали в сотрудников милиции камни, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями", – сообщил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Партизанский проспект правоохранители перегородили в районе станции метро "Автозаводская", в результате чего протестующие скорректировали маршрут и повернули в сторону Серебрянки. Митингующие прошли по улице Плеханова и проспекту Рокоссовского, после чего в районе 19:00 начали расходиться.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие перед кордоном силовиков
По словам Лашкевича, во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания, точное количество задержанных будет известно в понедельник.
Немногочисленные акции протеста граждан прошли 18 октября в областных и некоторых крупных районных центрах.
Массовые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно самые массовые несанкционированные мероприятия проходят по воскресеньям, наиболее крупные из них – в столице.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)