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"Партизанский марш" в Минске закончился задержаниями

19.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Акция протеста под названием "Партизанский марш" прошла в Минске в воскресенье, она не обошлась без задержаний, передает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция стартовала в 14:00 в районе улицы Свердлова. Вместо привычного шествия к стеле "Минск – город-герой" участники мероприятия направились на Партизанский проспект, движение транспорта на котором на несколько часов было остановлено. Не работали также несколько станций метро, были проблемы с доступом в интернет через мобильные телефоны.

© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста в Минске

В районе универмага "Беларусь" (возле станции метро "Партизанская") правоохранители несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями.

"Протестующие бросали в сотрудников милиции камни, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями", – сообщил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Партизанский проспект правоохранители перегородили в районе станции метро "Автозаводская", в результате чего протестующие скорректировали маршрут и повернули в сторону Серебрянки. Митингующие прошли по улице Плеханова и проспекту Рокоссовского, после чего в районе 19:00 начали расходиться.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие перед кордоном силовиков

По словам Лашкевича, во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания, точное количество задержанных будет известно в понедельник.

Немногочисленные акции протеста граждан прошли 18 октября в областных и некоторых крупных районных центрах.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные – в выходные дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно самые массовые несанкционированные мероприятия проходят по воскресеньям, наиболее крупные из них – в столице.
 
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