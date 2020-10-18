Прокурор: Минску за время протестов нанесен ущерб на 900 тысяч рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Начиная с 9 августа и до настоящего времени бюджету Минска и коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье генеральный прокурор столицы Олег Лаврухин.

Он заявил, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска.

"Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления", – добавил Лаврухин.

По его словам, информация о повреждениях либо осквернении фасадов зданий, городских конструкций и других объектов коммунальной собственности в течение недели поступает от всех служб горисполкома. В качестве примера прокурор назвал выезды пожарных служб на демонтаж негосударственной символики.

"Только от этих выездов городскими органами МЧС затрачено порядка 27 тысяч рублей", – резюмировал Лаврухин.

На эту сумму, подчеркнул он, прокуратура внесла 18 предписаний, десять из них уже исполнено (на 2700 рублей). Деньги, по словам прокурора, возмещают, как правило, председатели товариществ собственников, если таковые имеются. Именно они несут ответственность за нарушение правил архитектурных решений фасадов зданий, за что привлекаются к административной ответственности.

"Если лицо признано виновным в совершении правонарушения, соответственно, у нас есть основания взыскивать с него те затраты, которые понесли службы на демонтаж", – заключил Лаврухин.

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