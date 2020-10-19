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В Речицком районе в школьной котельной взорвался котел: истопник с травмами и ожогами в больнице
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе из-за взорвавшегося в школьной котельной котла получил ожоги истопник,
Инцидент произошел 17 октября в деревне Яновка. Мужчина проводил работы в школьной котельной, которую обслуживает райжилкомхоз. В результате повышения давления в системе произошел разрыв сварного шва котла.
Истопник получил ожоги, а также травмы различной степени тяжести. Мужчину доставили в больницу.
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Инцидент произошел 17 октября в деревне Яновка.
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