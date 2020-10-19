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Уголовное дело возбудили против жителя Постав за надписи на остановке

19.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двадцатитрехлетнего администратора агроусадьбы из Постав за то, что он разрисовал автобусную остановку, сообщили в МВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Молодого человека установили и задержали по горячим следам той же ночью. С его слов, протестные изображения и рисунки он нанес умышленно, выразив свою политическую позицию", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Подозреваемый прежде не привлекался к уголовной ответственности, он помещен в ИВС.

Статья 341 Уголовного кодекса предполагает наказание в видео общественных работ, штрафа или ареста за "осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями", порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.

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Теги: Минск
 
 
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Молодой человек разрисовал краской автобусную остановку и пояснил, что таким образом хотел выразить свою политическую позицию.
 
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