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Уголовное дело возбудили против жителя Постав за надписи на остановке
19.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двадцатитрехлетнего администратора агроусадьбы из Постав за то, что он разрисовал автобусную остановку, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Молодого человека установили и задержали по горячим следам той же ночью. С его слов, протестные изображения и рисунки он нанес умышленно, выразив свою политическую позицию", - рассказали в МВД.
Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Подозреваемый прежде не привлекался к уголовной ответственности, он помещен в ИВС.
Статья 341 Уголовного кодекса предполагает наказание в видео общественных работ, штрафа или ареста за "осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями", порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.
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Молодой человек разрисовал краской автобусную остановку и пояснил, что таким образом хотел выразить свою политическую позицию.
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