|
На Светлогорском ЦКК - пожар. Погиб человек
Источник материала: Tut.by
На Светлогорском ЦКК прямо сейчас горит резервуар, работает
По предварительной информации спасателей, погиб один человек.
Взрыв произошел примерно в 11.00. Жители деревни Якимова Слобода, расположенной рядом с заводом, рассказали TUT.BY, что сначала услышали грохот, затем повалил черный дым.
Напомним, 30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы
Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.
Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов: то китайцы уложили сотни километров
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Светлогорском ЦКК прямо сейчас горит резервуар.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)