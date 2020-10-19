Стали известны подробности убийства многодетной белоруски на Кипре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в убийстве многодетной белоруски на Кипре, он признался в содеянном и рассказал подробности, сообщают местные СМИ.

Напомним, 36-летнюю гражданку Беларуси, бывшую жену известного белорусского бизнесмена Ирину Гурскую нашли мертвой в доме в Лимассоле 11 октября. Женщину обнаружил ее 15-летний сын. По данным полиции, смерть белоруски носит криминальный характер: на ее теле были обнаружены различные травмы и следы удушения. В совершении преступления подозревали 29-летнего гражданина Литвы, его объявили в розыск.

На прошлой неделе подозреваемого Аистиса Микалаускаса задержали. Литовец рассказал, что работал аниматором в одном из отелей Лимассола, в 2019 году познакомился с Гурской и присматривал за ее детьми. По его словам, с белоруской его связывали не только дружеские отношения.

В июле 2020 года женщина узнала о том, что Микалаускас играет в азартные игры и имеет серьезные долги. Ее это не устроило, но литовец продолжал делать ставки, в результате чего белоруска решила разорвать отношения. После этого он продолжил преследовать ее.

Бывший муж Ирины Гурской, который также проживает на Кипре, рассказал, что в последние месяцы женщина часто просила у него денег якобы на строительство детской площадки. На что на самом деле женщина потратила полученные от него деньги, не известно.

В ночь с 9 на 10 октября Микалаускас вместе со своим другом решил избить и ограбить бывшую девушку. Он пробрался к ней в дом через окно, когда та спала. Мужчина нанес ей несколько ударов и попытался задушить. Ему это удалось. После убийства белоруски он собрал все драгоценности и технику и покинул дом.

На следующий день литовец продал часть украденного, изменил внешность, поужинал в ресторане и снял номер в отеле. Оставшиеся деньги он потратил в букмекерской конторе. После он решил вернуться в дом убитой, чтобы украсть еще вещей. Там сработала сигнализация, мужчина испугался и убежал. Когда он шел от дома белоруски, его задержала полиция.

В субботу Аистис Микалаускас признался в убийстве, попросил прощения у родных Гурской и сказал, что будет сотрудничать со следствием. В данный момент он задержан. Расследование убийства белоруски продолжается.

Читайте также:

Школьного учителя убили во Франции, Макрон назвал это терактом

Парня, расстрелявшего автобус в Нижегородской области, нашли мертвым

Женщину будут судить в Минске за убийство новорожденного мальчика