В Светлогорске на целлюлозно-картонном комбинате горит резервуар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате горит резервуар, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

"По предварительной информации погиб один человек", – рассказали гомельские спасатели.

При этом в МЧС уточнили, что на месте происшествия работают расчеты спасателей, но подробности произошедшего будут позже.

Это уже не первое происшествие на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате за последние месяцы. 30 июля в одном из цехов произошел прорыв трубы во время ремонтных работ.

"Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью", – сообщила Sputnik официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

По ее словам, с химическими ожогами пострадавших мужчин доставили в местную больницу. Позднее одного из мужчин на специальном вертолете передали в столичный ожоговый центр, но спасти его не удалось .

В мае 2019 года в одном из цехов комбината, который строил китайский подрядчик корпорация CAMCE, обвалилась одна из стен здания.

Проект на миллиард

В строительство импортозамещающего предприятия было вложено 800 миллионов долларов, при этом он до сих пор не работает на полную мощность.

С пекинской компанией САМСЕ были заключены контракты на внушительную сумму. Финансовые ресурсы белорусской стороне предоставили китайские банки.

Кроме того, с самого старта строительства Светлогорский ЦКК сопровождают скандалы. В частности, когда завод построили, местные жители стали жаловаться на удушливый запах и назойливый шум.

На предприятии возникали периодически проблемы с технологическим оборудованием, прокладкой кабеля, никак не удавалось запустить производство. В итоге работу завершали белорусские подрядчики со специалистами финского отделения австрийской компании ANDRITZ.

В феврале текущего года предприятие посетил с рабочим визитом президент Беларуси. В присутствии Александра Лукашенко был осуществлен символический пуск оборудования новой линии по производству сульфатной беленой целлюлозы.