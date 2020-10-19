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Дело о наркотиках: бывших работников прокуратуры начинают судить в Минске
19.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта в отношении
В апреле текущего года Генпрокуратура Беларуси сообщила, что Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух экс-замов прокуроров районов.
© Sputnik / Александр Кряжев
"Суд начнется сегодня в 14:30", – сообщили Sputnik в суде Фрунзенского района.
Фигурантам инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, указанные работники уволены из органов прокуратуры.
Как отметили эксперты, это "крайне редкий случай, когда прокуроры попадают под следствие за наркотики".
Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Несколько лет данная статья УК была
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Обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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