МВД рассказало, сколько человек задержали на воскресных акциях протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. В ходе воскресных акций протеста по всей стране были задержаны 280 человек, такую цифру назвали в министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным ведомства, протестные акции 18 октября прошли в 16 населенных пунктах страны, в них приняли участие около восьми тысяч человек.

"Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников)", - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Всего за вчерашний день по всей республике за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий были задержаны 280 человек.

"Из них в Минске – 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", - рассказали в ведомстве.

Больше всего протестующих было в Минске.

"В районе улицы Октябрьской в 14:30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16:10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно семи тысяч человек. Около 18:00 в районе перекрестка проспекта Рокоссовского и улицы Малинина несанкционированная акция завершилась", - отметила Чемоданова.

В Бресте и в Гомеле, по данным МВД, группы граждан предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции.

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