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Пожар в Светлогорске потушен
19.10.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Светлогорским спасателям поступило сообщение о
Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение крыши резервуара на участке приготовления таллового масла.
"По предварительной информации погиб сотрудник сторонней организации 1980 года рождения (Белсантехмонтаж – Sputnik), который проводил ремонтные работы на данном резервуаре", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Также за скорой медицинской помощью обратился рабочий 1979 года рождения. После медосмотра с диагнозом "тупая травма" его госпитализировали.
"Пожар ликвидирован спасателями в 12:32", - резюмировали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
© Photo : МЧС Беларуси
Третье ЧП за полтора года
Это уже не первое происшествие на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. 30 июля в одном из цехов произошел прорыв трубы во время ремонтных работ.
"Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью", – сообщила Sputnik официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.
По ее словам, с химическими ожогами пострадавших мужчин доставили в местную больницу. Позднее одного из мужчин на специальном вертолете передали в столичный ожоговый центр, но спасти его не удалось.
В мае 2019 года в одном из цехов комбината, который строил китайский подрядчик корпорация CAMCE, обвалилась одна из стен здания.
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На целлюлозно-картонном комбинате горел резервуар с талловым маслом, в результате инцидента погиб сварщик, выполнявший ремонтные работы.
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