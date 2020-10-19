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Пожар в Светлогорске потушен

19.10.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Светлогорским спасателям поступило сообщение о горении на Светлогорском ЦКК утром в понедельник, рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение крыши резервуара на участке приготовления таллового масла.

"По предварительной информации погиб сотрудник сторонней организации 1980 года рождения (Белсантехмонтаж – Sputnik), который проводил ремонтные работы на данном резервуаре", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Также за скорой медицинской помощью обратился рабочий 1979 года рождения. После медосмотра с диагнозом "тупая травма" его госпитализировали.

"Пожар ликвидирован спасателями в 12:32", - резюмировали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

© Photo : МЧС Беларуси
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Это уже не первое происшествие на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. 30 июля в одном из цехов произошел прорыв трубы во время ремонтных работ. 

"Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью", – сообщила Sputnik официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

По ее словам, с химическими ожогами пострадавших мужчин доставили в местную больницу. Позднее одного из мужчин на специальном вертолете передали в столичный ожоговый центр, но спасти его не удалось.

В мае 2019 года в одном из цехов комбината, который строил китайский подрядчик корпорация CAMCE, обвалилась одна из стен здания.

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Теги: Минск
 
 
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На целлюлозно-картонном комбинате горел резервуар с талловым маслом, в результате инцидента погиб сварщик, выполнявший ремонтные работы.
 
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