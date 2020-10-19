Пожар в Светлогорске потушен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Светлогорским спасателям поступило сообщение о горении на Светлогорском ЦКК утром в понедельник, рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение крыши резервуара на участке приготовления таллового масла.

"По предварительной информации погиб сотрудник сторонней организации 1980 года рождения (Белсантехмонтаж – Sputnik), который проводил ремонтные работы на данном резервуаре", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Также за скорой медицинской помощью обратился рабочий 1979 года рождения. После медосмотра с диагнозом "тупая травма" его госпитализировали.

"Пожар ликвидирован спасателями в 12:32", - резюмировали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Третье ЧП за полтора года

Это уже не первое происшествие на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. 30 июля в одном из цехов произошел прорыв трубы во время ремонтных работ.

"Находившихся рядом сварщика и слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью", – сообщила Sputnik официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

По ее словам, с химическими ожогами пострадавших мужчин доставили в местную больницу. Позднее одного из мужчин на специальном вертолете передали в столичный ожоговый центр, но спасти его не удалось.

В мае 2019 года в одном из цехов комбината, который строил китайский подрядчик корпорация CAMCE, обвалилась одна из стен здания.

Читайте также: