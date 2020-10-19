Машина такси влетела под фуру на МКАД: пострадал водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Водитель автомобиля такси получил травмы в результате столкновения с фурой на МКАД, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла около 09:00 накануне на 14-м километре Минской кольцевой автодороги.

"Водитель на автомашине "Лада", двигаясь по МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину Renault с полуприцепом", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что 20-летнего мужчину, который был за рулем такси, доставили в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.