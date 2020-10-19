|
Машина такси влетела под фуру на МКАД: пострадал водитель
19.10.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Водитель автомобиля такси получил травмы в результате столкновения с фурой на МКАД, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : МВД Беларуси
Авария произошла около 09:00 накануне на 14-м километре Минской кольцевой автодороги.
"Водитель на автомашине "Лада", двигаясь по МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на стоящую автомашину Renault с полуприцепом", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что 20-летнего мужчину, который был за рулем такси, доставили в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на минской кольцевой произошла из-за того, что молодой водитель такси во время движения не справился с управлением.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)