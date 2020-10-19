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В Дрибине 4-летние девочки едва не погибли при пожаре, но придумали, как спастись

19.10.2020 16:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибине 17 октября едва не сгорел дом — предположительно, из-за детской шалости. Пожар произошел, когда дома остались одни две 4-летние девочки, сообщает Mogilevnews.by.


Фото: www.theafterlife.ru

Утром 17 октября 42-летняя хозяйка вместе с мужем ушла на работу. Старший 15-летний сын помогал соседям пасти коров на поле, средний — 12-летний — гостил у друга. В доме оставались спать 4-летние двойняшки.

— Оставляя их одних, родители надеялись, что вскоре вернется сын и присмотрит за девочками. Но мальчик не спешил домой, и малышки были одни. Около часа дня с работы вернулась мама, и едва она открыла дверь, как повалил дым. В одной из комнат горела кровать, — рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Женщина принялась искать детей, но в доме их не было. Как выяснилось, когда начался пожар, девочки выбежали на улицу и ждали там родителей.

— Сообразительности малышек можно только удивляться: с помощью подручных средств они догадались открыть дверь. И это спасло им здоровье, а может, и жизнь, — отметила Ольга Нехороших.

В комнате уничтожена мебель, закопчены стены и потолок во всем доме.

 
 
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Пожар произошел, предположительно, из-за детской шалости.
 
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