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Легковушка перевернулась в Полоцком районе: погибла пассажирка

19.10.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля погибла в Полоцком районе в результате опрокидывания машины, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : МЧС Беларуси
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Авария произошла около 15:00 накануне, в воскресенье 18 августа, возле населенного пункта Секеровщина.

"Водитель Mercedes Benz при обгоне совершил столкновение с автомобилем Nissan Premiera. Оба автомобиля съехали в кювет, Mercedes опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что 55-летняя женщина, которая ехала в Mercedes в качестве пассажира, от полученных тяжелых травм скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Женщина, которая ехала в Mercedes в качестве пассажира, от полученных тяжелых травм скончалась на месте.
 
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