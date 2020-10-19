Легковушка перевернулась в Полоцком районе: погибла пассажирка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля погибла в Полоцком районе в результате опрокидывания машины, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла около 15:00 накануне, в воскресенье 18 августа, возле населенного пункта Секеровщина.

"Водитель Mercedes Benz при обгоне совершил столкновение с автомобилем Nissan Premiera. Оба автомобиля съехали в кювет, Mercedes опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что 55-летняя женщина, которая ехала в Mercedes в качестве пассажира, от полученных тяжелых травм скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.