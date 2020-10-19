В Пуховичском районе сгорел дом и шесть хозпостроек: в одной из них нашли фрагмент тела человека

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Пуховичского района сгорел дом и шесть хозпостроек, в одной из которых нашли фрагмент тела человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, это мог быть поджог.



Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 14 октября жители деревни Пуховичского района сообщили о пожаре на одном из участков. Сотрудники МЧС пожар потушили. Когда следователи осматривали место происшествия, в одной из хозпостроек нашли фрагмент тела человека, предположительно, проживавшего на этом участке 55-летнего мужчины.

В результате пожара уничтожен жилой дом и шесть хозпостроек. По предварительной информации, это мог быть поджог.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Обстоятельства гибели человека выясняются. Для идентификации личности и установления причины его смерти назначены экспертизы. По факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.