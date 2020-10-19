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В Пуховичском районе сгорел дом и шесть хозпостроек: в одной из них нашли фрагмент тела человека
Источник материала: Tut.by
В одной из деревень Пуховичского района сгорел дом и шесть хозпостроек, в одной из которых нашли фрагмент тела человека,
По данным следствия, 14 октября жители деревни Пуховичского района сообщили о пожаре на одном из участков. Сотрудники МЧС пожар потушили. Когда следователи осматривали место происшествия, в одной из хозпостроек нашли фрагмент тела человека, предположительно, проживавшего на этом участке 55-летнего мужчины.
В результате пожара уничтожен жилой дом и шесть хозпостроек. По предварительной информации, это мог быть поджог.
Обстоятельства гибели человека выясняются. Для идентификации личности и установления причины его смерти назначены экспертизы. По факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
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Когда следователи осматривали место происшествия, в одной из хозпостроек нашли фрагмент тела человека, предположительно, проживавшего на этом участке 55-летнего...
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