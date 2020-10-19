Пожар на Светлогорском ЦКК не повлиял на работу завода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Пожар на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате не повлиял на работу предприятия, производство не остановлено, сообщили в концерне Беллесбумпром.

Пожар начался в 10:25 понедельника при проведении сварочных работ – загорелся резервуар с талловым маслом . Спасатели ликвидировали возгорание спустя два часа . В результате ЧП погиб сварщик организации "Белсантехмонтаж", один человек получил травмы.

"Случившаяся локальная чрезвычайная ситуация не повлияла на ритм работы как завода сульфатной беленой целлюлозы, так и картонно-бумажного производства", – сказали в концерне.

Там также уточнили, что у комбината есть резервные емкости для хранения таллового масла, образующегося после изготовления целлюлозы.

Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, после тушения пожара на ЦКК прибыли сотрудники УСК по Гомельской области, эксперты ГКСЭ и передвижная криминалистическая лаборатория областного управления.