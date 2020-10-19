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Пожар на Светлогорском ЦКК не повлиял на работу завода
20.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Пожар на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате не повлиял на работу предприятия, производство не остановлено, сообщили в концерне Беллесбумпром.
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Пожар начался в 10:25 понедельника при проведении сварочных работ –
"Случившаяся локальная чрезвычайная ситуация не повлияла на ритм работы как завода сульфатной беленой целлюлозы, так и картонно-бумажного производства", – сказали в концерне.
Там также уточнили, что у комбината есть резервные емкости для хранения таллового масла, образующегося после изготовления целлюлозы.
Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, после тушения пожара на ЦКК прибыли сотрудники УСК по Гомельской области, эксперты ГКСЭ и передвижная криминалистическая лаборатория областного управления.
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В Беллесбумпроме заверили, что на светлогорском комбинате есть резервные емкости для хранения таллового масла.
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