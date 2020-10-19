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Водитель умер в Минске после небольшого ДТП
20.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля скончался в Минске после небольшой аварии, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
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ДТП произошло около 12:20 в понедельник 19 октября на улице Мазурова белорусской столицы.
"Водитель, управляя автомобилем Opel Astra, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту", – сказали в ГАИ.
В инспекции уточнили, что 64-летний мужчина, который находился за рулем авто, умер до приезда на место ЧП бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Мужчина, который находился за рулем авто, умер до приезда на место ЧП бригады скорой медицинской помощи.
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