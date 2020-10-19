Водитель умер в Минске после небольшого ДТП

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля скончался в Минске после небольшой аварии, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

ДТП произошло около 12:20 в понедельник 19 октября на улице Мазурова белорусской столицы.

"Водитель, управляя автомобилем Opel Astra, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что 64-летний мужчина, который находился за рулем авто, умер до приезда на место ЧП бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.