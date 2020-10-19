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По делу об убийстве учителя под Парижем задержаны 15 человек

20.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Еще четырех человек сегодня задержали в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV.

Всего сейчас под стражей находятся 15 человек, которые проходят по делу об убийстве учителя Самюэля Пати.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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Четыре человека из 15 являются учениками школы, один из них рассказал, что убийца заплатил ему за информацию о местонахождении преподавателя.

Что произошло?

Жестокое убийство учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорин произошло 16 октября. Человек с ножом напал на преподавателя истории местной школы и перерезал ему горло. При задержании убийца оказал сопротивление полицейским и был ликвидирован. Сообщалось, что в начале месяца учитель проводил урок, где ученики обсуждали свободу СМИ. Преподаватель показал карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно предложив детям, исповедующим ислам, покинуть класс. Родителей эта ситуация возмутила, и они подали жалобу на учителя.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийца родился в Москве и имел статус беженца. Представитель посольства РФ во Франции Сергей Паринов заявил, что нападавший не имел никакого отношения к России, поскольку жил во Франции в течение последних 12 лет.

Место трагедии посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста. Однако убийца не был известен французским спецслужбам как приверженец экстремистских взглядов.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в рамках следствия были задержаны 11 человек, в том числе родственники убийцы и некоторые ученики школы, где преподавал погибший.
 
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