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По делу об убийстве учителя под Парижем задержаны 15 человек
20.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Еще четырех человек сегодня задержали в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
Всего сейчас под стражей находятся 15 человек, которые проходят по делу об убийстве учителя Самюэля Пати.
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Четыре человека из 15 являются учениками школы, один из них рассказал, что убийца заплатил ему за информацию о местонахождении преподавателя.
Что произошло?
Жестокое убийство учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийца родился в Москве и имел статус беженца. Представитель посольства РФ во Франции Сергей Паринов заявил, что нападавший не имел никакого отношения к России, поскольку жил во Франции в течение последних 12 лет.
Место трагедии посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста. Однако убийца не был известен французским спецслужбам как приверженец экстремистских взглядов.
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Ранее в рамках следствия были задержаны 11 человек, в том числе родственники убийцы и некоторые ученики школы, где преподавал погибший.
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