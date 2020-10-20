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В Витебске с острым отравлением газом госпитализирован месячный ребенок. Покончить с собой хотел его отец
Источник материала: Tut.by
В Витебске с острым отравлением бытовым газом госпитализирован месячный ребенок. Подробности произошедшего
По предварительным данным, вечером 19 октября 30-летний мужчина распивал спиртное с женой. Супруги поругались и мужчина попытался покончить с собой, включив газовую конфорку.
Соседи, услышав шум и крики, забрали из квартиры женщину с месячным ребенком и позвонили в скорую медицинскую помощь. Ребенок госпитализирован с острым отравлением бытовым газом.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,25 промилле. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Витебске с острым отравлением газом госпитализирован месячный ребенок. Покончить с собой хотел его отец
По предварительным данным, вечером 19 октября 30-летний мужчина распивал спиртное с женой. Супруги поругались и мужчина попытался покончить с собой, включив газовую...
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