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В Витебске с острым отравлением газом госпитализирован месячный ребенок. Покончить с собой хотел его отец

20.10.2020 09:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с острым отравлением бытовым газом госпитализирован месячный ребенок. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 19 октября 30-летний мужчина распивал спиртное с женой. Супруги поругались и мужчина попытался покончить с собой, включив газовую конфорку.

Соседи, услышав шум и крики, забрали из квартиры женщину с месячным ребенком и позвонили в скорую медицинскую помощь. Ребенок госпитализирован с острым отравлением бытовым газом.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,25 промилле. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
Теги: Витебск
 
 
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По предварительным данным, вечером 19 октября 30-летний мужчина распивал спиртное с женой. Супруги поругались и мужчина попытался покончить с собой, включив газовую...
 
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