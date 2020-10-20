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Витеблянин отравил бытовым газом своего месячного ребенка

20.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства отравления бытовым газом младенца в Витебске, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

УВД Витебского облисполкома
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По предварительной информации, вечером 19 октября во время распития спиртного у 30-летнего мужчины произошел конфликт с женой. В результате он попытался отравиться, включив газовую конфорку.

Соседи семьи услышали шум и крики и забрали из квартиры женщину с месячным ребенком. Они также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Малыша госпитализировали с острым отравлением бытовым газом.

"Согласно результатам медицинского освидетельствования наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,25 промилле", - рассказали в СК.

В данный момент по факту отравления младенца проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Пьяный мужчина поругался с женой и решил отравиться, включив газовую конфорку, при этом пострадал его маленький ребенок.
 
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