Скончалась артистка Ирина Скобцева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, об этом сообщает Instagram-аккаунт компании artpictures.ru Федора Бондарчука.

Артистке было 93 года. Причины смерти не называются.

© Sputnik / РИА Новости Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи"

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. Впервые она появилась на киноэкранах в 1955 году. Фильм "Отелло", где она сыграла со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком, принес ей всемирную известность. Эта картина получила сразу несколько наград на Канском фестивале в 1955 году. Там Скобцеву назвали "Мисс Шарм", до этого на фестивале в Каннах ни одна актриса не удостаивалось такого титула.

© Sputnik / РИА Новости Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир"

Через четыре года после "Отелло" Скобцева стала женой Бондарчука, впоследствии она исполнила роль Элен Безуховой в киноэпопее "Война и мир", которую снял Бондарчук. Одна из красивейших актрис советского и российского кинематографа сыграла в кино более 60 ролей, как главных, так и эпизодических.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из фильма "Отелло": Отелло - актер Сергей Бондарчук, Дездемона - актриса Ирина Скобцева

Среди них - "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".