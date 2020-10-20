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Скончалась артистка Ирина Скобцева

20.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, об этом сообщает Instagram-аккаунт компании artpictures.ru Федора Бондарчука.

Артистке было 93 года. Причины смерти не называются.

© Sputnik / РИА Новости
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи"

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. Впервые она появилась на киноэкранах в 1955 году. Фильм "Отелло", где она сыграла со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком, принес ей всемирную известность. Эта картина получила сразу несколько наград на Канском фестивале в 1955 году. Там Скобцеву назвали "Мисс Шарм", до этого на фестивале в Каннах ни одна актриса не удостаивалось такого титула. 

© Sputnik / РИА Новости
Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатолия Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир"

Через четыре года после "Отелло" Скобцева стала женой Бондарчука, впоследствии она исполнила роль Элен Безуховой в киноэпопее "Война и мир", которую снял Бондарчук. Одна из красивейших актрис советского и российского кинематографа сыграла в кино более 60 ролей, как главных, так и эпизодических.

© Sputnik / РИА Новости
Кадр из фильма "Отелло": Отелло - актер Сергей Бондарчук, Дездемона - актриса Ирина Скобцева

Среди них - "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров". 

 
Теги: Минск
 
 
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Артистка снялась боле чем в 60 фильмах, среди которых - "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".
 
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