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В протестных акциях в Минске участвовал футбольный фанат из Жлобина
20.10.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Мужчина целенаправленно приехал в столицу для участия в несанкционированных акциях после президентских выборов, сообщили в МВД.
"24-летний молодой человек является активным участником жлобинской околофутбольной группировки праворадикальной направленности "Vikings Firm". Неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения", – говорится в сообщении ведомства.
Вечером 19 октября оперативники ГУБОПиК МВД по Гомельской области задержали его в Жлобине. Он признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК Республики Беларусь ("Массовые беспорядки"). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления.
14 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого было объявлено обеспечение трансфера власти. 20 августа Генпрокуратура Беларуси по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.
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Участника фанатской группировки, который участвовал в акциях протеста в Минске 9 и 10 августа, милиция задержала накануне.
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