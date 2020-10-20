Ребенок получил смертельную травму электротоком в Жлобинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Компетентные органы выясняют обстоятельства гибели мальчика в Гомельской области, ребенок был травмирован электрическим током, сообщили на предприятии "Гомельэнерго".

По данным энергетиков, к трагическому случаю привело несоблюдение правил безопасности.

"Сегодня в населенном пункте Малевичи Жлобинского района Гомельской области ребенок 2013 года рождения проник на территорию подстанции и был смертельно поражен электрическим током", - сообщили Sputnik в РУП "Гомельэнерго" во вторник.

Там уточнили, что подстанция "Малевичи", где произошла трагедия, была полностью закрыта и огорожена забором с колючей проволокой.

Несмотря на это, ребенок проник за ограждение и приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате он получил удар током и погиб.

Энергетики в очередной раз призвали родителей быть внимательными и рассказывать детям, что проникать на энергообъекты запрещено и смертельно опасно.

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