В Жлобинском районе 7-летнего ребенка убило током

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе семилетний мальчик зашел на территорию подстанции — и его убило током. Об этом сообщили в Гомельэнерго.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: digitrode.ru

Трагедия произошла 20 октября в деревне Малевичи.

Мальчик проник на территорию подстанции, хоть она и была закрыта и огорожена забором, приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ — и его ударило током.

Ребенок погиб.