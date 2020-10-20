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В Жлобинском районе 7-летнего ребенка убило током
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе семилетний мальчик зашел на территорию подстанции — и его убило током. Об этом
Трагедия произошла 20 октября в деревне Малевичи.
Мальчик проник на территорию подстанции, хоть она и была закрыта и огорожена забором, приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ — и его ударило током.
Ребенок погиб.
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Мальчик зашел на территорию подстанции.
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