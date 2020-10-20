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В Жлобинском районе 7-летнего ребенка убило током

20.10.2020 13:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе семилетний мальчик зашел на территорию подстанции — и его убило током. Об этом сообщили в Гомельэнерго.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: digitrode.ru

Трагедия произошла 20 октября в деревне Малевичи.

Мальчик проник на территорию подстанции, хоть она и была закрыта и огорожена забором, приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ — и его ударило током.

Ребенок погиб.

 
 
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Мальчик зашел на территорию подстанции.
 
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