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Датский изобретатель Мадсен, расчленивший журналистку, сбежал из тюрьмы
20.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший и расчленивший журналистку Ким Валль, совершил побег из тюрьмы, где отбывал пожизненное, но был задержан полицией, сообщило издание Copenhagen Post.
© AFP 2020 / Scanpix Denmark
Мадсен бежал из тюрьмы "Херстедвестер", расположенной в пригороде Копенгагена, около 10:00 вторника 20 октября. Выбраться из заключения он смог благодаря макету самодельного взрывного устройства, закрепленному на поясе.
Изобретателю далеко уйти не удалось, полиция его задержала приблизительно в километре от тюрьмы.
Журналистка из Швеции Ким Валль собиралась написать о Мадсене материал и
Датский суд признал Мадсена виновным в убийстве и приговорил его к
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Изобретателю далеко уйти не удалось, сотрудники полиции его задержали приблизительно в километре от тюрьмы.
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