Датский изобретатель Мадсен, расчленивший журналистку, сбежал из тюрьмы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший и расчленивший журналистку Ким Валль, совершил побег из тюрьмы, где отбывал пожизненное, но был задержан полицией, сообщило издание Copenhagen Post.

Мадсен бежал из тюрьмы "Херстедвестер", расположенной в пригороде Копенгагена, около 10:00 вторника 20 октября. Выбраться из заключения он смог благодаря макету самодельного взрывного устройства, закрепленному на поясе.

Изобретателю далеко уйти не удалось, полиция его задержала приблизительно в километре от тюрьмы.

Журналистка из Швеции Ким Валль собиралась написать о Мадсене материал и бесследно пропала 10 августа 2017 года после плавания на построенной изобретателем подлодке Nautilus. Сначала Мадсен утверждал, что высадил женщину на берег, однако позже изменил показания, заявив, что Валль погибла в результате несчастного случая на борту. Части тела журналистки нашли в море после нескольких дней поиска.

Датский суд признал Мадсена виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению .

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