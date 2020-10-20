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Мотоциклист погиб в Столинском районе после столкновения с грузовиком

20.10.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Водитель мотоцикла погиб в Столинском районе в результате столкновения с грузовым автомобилем, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Youtube / УВД Минского облисполкома
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Авария произошла около 21:20 накануне, в понедельник 19 октября, в деревне Большое Малешево.

"Местный житель управлял мотоциклом "Минск М125" и совершил столкновение с припаркованным по ходу движения на левой обочине грузовым автомобилем ЗИЛ", – сказали в инспекции.

С места аварии 33-летнего мотоциклиста забрала неотложка, однако он скончался по дороге в Столинскую центральную районную больницу.

Уже установлено, что в момент аварии на мужчине не было шлема. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, выясняя все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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С места аварии 33-летнего мотоциклиста забрала неотложка, однако он скончался по дороге в Столинскую центральную районную больницу.
 
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