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Мотоциклист погиб в Столинском районе после столкновения с грузовиком
20.10.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Водитель мотоцикла погиб в Столинском районе в результате столкновения с грузовым автомобилем, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла около 21:20 накануне, в понедельник 19 октября, в деревне Большое Малешево.
"Местный житель управлял мотоциклом "Минск М125" и совершил столкновение с припаркованным по ходу движения на левой обочине грузовым автомобилем ЗИЛ", – сказали в инспекции.
С места аварии 33-летнего мотоциклиста забрала неотложка, однако он скончался по дороге в Столинскую центральную районную больницу.
Уже установлено, что в момент аварии на мужчине не было шлема. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, выясняя все его обстоятельства.
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С места аварии 33-летнего мотоциклиста забрала неотложка, однако он скончался по дороге в Столинскую центральную районную больницу.
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