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Власти США подали иск против Google, обвинив ее в монополизме

20.10.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Власти США подали иск против компании Google, обвинив ее в монополизме, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

© REUTERS / Dado Ruvic
Война с "информационными пузырями" Google и Facebook

По данным агентства, Министерство юстиции обвиняет Google в злоупотреблении доминированием в области поиска в интернете для уничтожения конкуренции. По мнению ведомства, тем самым компания нанесла вред потребителям.

Предполагается, что в дальнейшем подобные иски могут быть поданы против других крупных американских компаний, в том числе Microsoft, Apple и Facebook.

В Штатах Google на протяжении длительного времени обвиняют в подавлении конкуренции. Американский президент Дональд Трамп критиковал компанию за манипуляции с подачей точки зрения консерваторов.

 
Теги: Минск
 
 
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В дальнейшем подобные иски могут быть поданы против других крупных американских компаний, в том числе Microsoft, Apple и Facebook.
 
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