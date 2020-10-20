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Власти США подали иск против Google, обвинив ее в монополизме
20.10.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Власти США подали иск против компании Google, обвинив ее в монополизме, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.
© REUTERS / Dado Ruvic
По данным агентства, Министерство юстиции обвиняет Google в злоупотреблении доминированием в области поиска в интернете для уничтожения конкуренции. По мнению ведомства, тем самым компания нанесла вред потребителям.
Предполагается, что в дальнейшем подобные иски могут быть поданы против других крупных американских компаний, в том числе Microsoft, Apple и Facebook.
В Штатах Google на протяжении длительного времени обвиняют в подавлении конкуренции. Американский президент Дональд Трамп критиковал компанию за манипуляции с подачей точки зрения консерваторов.
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В дальнейшем подобные иски могут быть поданы против других крупных американских компаний, в том числе Microsoft, Apple и Facebook.
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