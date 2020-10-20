Власти США подали иск против Google, обвинив ее в монополизме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Власти США подали иск против компании Google, обвинив ее в монополизме, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Министерство юстиции обвиняет Google в злоупотреблении доминированием в области поиска в интернете для уничтожения конкуренции. По мнению ведомства, тем самым компания нанесла вред потребителям.

Предполагается, что в дальнейшем подобные иски могут быть поданы против других крупных американских компаний, в том числе Microsoft, Apple и Facebook.

В Штатах Google на протяжении длительного времени обвиняют в подавлении конкуренции. Американский президент Дональд Трамп критиковал компанию за манипуляции с подачей точки зрения консерваторов.