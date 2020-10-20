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Гродненские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

20.10.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Гродненским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать троих контрабандистов, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

ГПК
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Неизвестные на автомобиле были обнаружены в лесном массиве в полутора километрах от госграницы. При этом граждане, увидев наряд, сели в машину и попытались скрыться.

"Неоднократные требования и предупреждения пограничников нарушители проигнорировали. Для предотвращения противоправных действий нарядом было применено оружие", – сказали в ГПК, уточнив, что никто из нарушителей не пострадал.

В авто пограничники нашли мешки с контрабандой, личности задержанных уже установлены, их действиям дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники были вынуждены применить оружие, так как контрабандисты попытались скрыться от наряда на автомобиле.
 
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