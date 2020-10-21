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Искали трое суток: мужчина ушел за ягодами и потерялся в лесу
21.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Житель Ивацевичского района отправился за ягодами и вынужденно провел в лесу трое суток, сообщили в МЧС.
Двое мужчин выехали в лес на автомобиле утром 17 октября и договорились вечером встретиться около машины. Когда в назначенное время один из них не вышел к машине, второй созвонился с ним и самостоятельно отправился на поиски.
"На следующий день, 18 октября, около 09:30 снова состоялся телефонный разговор. Мужчина, оказавшийся в лесу, сказал, что чувствует себя хорошо и сам выйдет. После этого связь с ним была потеряна. Понадобилась помощь МЧС", - рассказали спасатели.
В поисках участвовали и спасатели, и представители МВД, и поисково-спасательный отряд, и местное население.
Мужчина в общей сложности провел в лесу больше трех суток. Когда днем 20 октября его удалось обнаружить, он находился в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждался.
Спасатели напоминают: собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.
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Пропавший сутки пытался выбраться из леса самостоятельно, но в итоге понадобилась помощь спасателей, милиции, поисково-спасательного отряда и местных жителей.
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