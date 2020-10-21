Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт ― Sputnik Срок следствия по уголовному делу против белорусского оппозиционного политика Павла Северинца продлен еще на 2 месяца ― до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.

"Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на 2 месяца до 20 декабря", ― написала она на личной странице в Facebook .

Адвокату о продлении следствия не сообщили, добавила супруга политика. "Паша написал в письме, просто вызвали, зачитали", уточнила она.

О задержании оппозиционера стало известно 7 июня, поводом стало участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали срок ареста ― суммарно до 75 суток. Также за ним числились неотбытые назначенные ранее 30 суток ареста за участие в акциях протеста против интеграции с РФ. Затем политику было продлено содержание под стражей.

20 августа следователи возбудили против него уголовное дело , об этом также сообщила жена Северинца. Как уточнил адвокат политика, уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – за массовые беспорядки.

Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.

Читайте также:

МВД прокомментировало сообщение о вскрытии вен Северинцем

Северинцем ГУВД: задержаны организаторы и участники несанкционированного митинга в Минске

и участники несанкционированного митинга в Минске Допрос по скайпу и свидетели в масках : как проходили суды над активистами