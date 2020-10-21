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Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца

21.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт ― Sputnik Срок следствия по уголовному делу против белорусского оппозиционного политика Павла Северинца продлен еще на 2 месяца ― до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец. 

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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"Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на 2 месяца до 20 декабря", ― написала она на личной странице в Facebook.

Адвокату о продлении следствия не сообщили, добавила супруга политика. "Паша написал в письме, просто вызвали, зачитали", уточнила она.

О задержании оппозиционера стало известно 7 июня, поводом стало участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали срок ареста ― суммарно до 75 суток. Также за ним числились неотбытые назначенные ранее 30 суток ареста за участие в акциях протеста против интеграции с РФ. Затем политику было продлено содержание под стражей.

20 августа следователи возбудили против него уголовное дело, об этом также сообщила жена Северинца. Как уточнил адвокат политика, уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – за массовые беспорядки.

Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.

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Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный политик был задержан 7 июня, ему присуждено в общей сложности 75 суток за участие в несанкционированных акциях, против Северинца возбуждено уголовное...
 
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