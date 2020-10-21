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Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца
21.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт ― Sputnik Срок следствия по уголовному делу против белорусского оппозиционного политика Павла Северинца продлен еще на 2 месяца ― до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
"Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на 2 месяца до 20 декабря", ― написала она на личной странице в
Адвокату о продлении следствия не сообщили, добавила супруга политика. "Паша написал в письме, просто вызвали, зачитали", уточнила она.
О
20 августа следователи возбудили против него
Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.
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