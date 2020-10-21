В Ветковском районе утонул рыбак

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе в реке Бесядь утонул рыбак, сообщили в ОСВОД.



Фото: ОСВОД

Трагедия произошла 19 октября недалеко от деревни Чемерня. 74-летний местный житель плыл на лодке, она опрокинулась, и пенсионер оказался в воде.

Лодку без людей заметили другие рыбаки и сообщили об этом в милицию. Вскоре прибывшие водолазы Ветковской спасательной станции ОСВОД обнаружили тело погибшего.