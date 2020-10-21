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В Ветковском районе утонул рыбак
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе в реке Бесядь утонул рыбак,
Трагедия произошла 19 октября недалеко от деревни Чемерня. 74-летний местный житель плыл на лодке, она опрокинулась, и пенсионер оказался в воде.
Лодку без людей заметили другие рыбаки и сообщили об этом в милицию. Вскоре прибывшие водолазы Ветковской спасательной станции ОСВОД обнаружили тело погибшего.
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Трагедия произошла 19 октября недалеко от деревни Чемерня. 74-летний местный житель плыл на лодке, она опрокинулась, и пенсионер оказался в воде.
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