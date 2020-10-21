Убийца французского учителя связывался с отцом одной из учениц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Молодой человек, напавший на учителя во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, трижды связывался с отцом одной из учениц школы.

Мужчина выкладывал в соцсети видео с жалобами на убитого преподавателя истории Самюэля Пати, сообщили французские СМИ. Напавший на учителя молодой человек, согласно информации телеканал BFMTV, звонил ему и отправлял сообщения.

Мужчина является одним из пятнадцати человек, задержанных по делу об убийстве учителя. Во время допроса он заявил следователям, что с нападавшим не знаком и не помнит разговоров по телефону с ним. Он отметил, что ничего не знал о подготовке теракта против преподавателя.

Учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября. По версии следствия, нападавший решил наказать учителя за демонстрацию на уроке карикатур из журнала "Шарли Эбдо". Самюэль Пати 5 октября проводил урок, где ученики обсуждали свободу слова в СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно он предложил исповедующим ислам детям покинуть класс.

У колледжа, где преподавал Пати, создан стихийный мемориал . Президент Франции назвал случившееся терактом и призвал французов держаться вместе, несмотря на различия.