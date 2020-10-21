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Убийца французского учителя связывался с отцом одной из учениц
21.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Молодой человек, напавший на учителя во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, трижды связывался с отцом одной из учениц школы.
Мужчина выкладывал в соцсети видео с жалобами на убитого преподавателя истории Самюэля Пати, сообщили французские СМИ. Напавший на учителя молодой человек, согласно информации телеканал BFMTV, звонил ему и отправлял сообщения.
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Мужчина является одним из пятнадцати человек,
Учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября. По версии следствия, нападавший решил наказать учителя за демонстрацию на уроке карикатур из журнала "Шарли Эбдо". Самюэль Пати 5 октября проводил урок, где ученики обсуждали свободу слова в СМИ. Преподаватель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно он предложил исповедующим ислам детям покинуть класс.
У колледжа, где преподавал Пати, создан
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Напавший на учителя молодой человек оказал сопротивление полиции и был ликвидирован. В рамках следствия уже задержаны 15 человек, в том числе родственники убийцы и...
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