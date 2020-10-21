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Пожар произошел в здании одного из министерств
21.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Пожарная автоматика предупредила пожар в административном здании в белорусской столице, сообщили в пресс-службе МЧС.
© Sputnik Александр Жибуль
Судя по фотографиям на сайте ведомства, речь идет о здании министерства сельского хозяйства и продовольствия, которое располагается на улице Кирова.
"21 октября в 09.24 спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в административном здании", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Подразделения спасателей прибыли на место вызова и выяснили, что произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания.
"Администрацией здания до приезда спасателей были эвакуированы 150 человек. Никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано порошковым огнетушителем сотрудниками здания еще до прибытия работников МЧС", - отметили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП. Рассматривается версия о коротком замыкании масляного нагревателя.
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Администрации здания до приезда спасателей пришлось эвакуировать 150 государственных служащих из здания в центре города в начале рабочего дня.
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