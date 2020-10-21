Пожар произошел в здании одного из министерств

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Пожарная автоматика предупредила пожар в административном здании в белорусской столице, сообщили в пресс-службе МЧС.

Судя по фотографиям на сайте ведомства, речь идет о здании министерства сельского хозяйства и продовольствия, которое располагается на улице Кирова.

"21 октября в 09.24 спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в административном здании", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подразделения спасателей прибыли на место вызова и выяснили, что произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания.

"Администрацией здания до приезда спасателей были эвакуированы 150 человек. Никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано порошковым огнетушителем сотрудниками здания еще до прибытия работников МЧС", - отметили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП. Рассматривается версия о коротком замыкании масляного нагревателя.

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