Минчанин взломал и продал 640 игровых аккаунтов - возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Двадцатидвухлетний минчанин попытался заработать на продаже чужих игровых аккаунтов, но следователи разоблачили схему и возбудили против него уголовное дело.

Молодой человек воспользовался вредоносными компьютерными программами для подбора паролей к учетным записям различных интернет-ресурсов и почтовых адресов. Особенную ценность для него представляли именно данные аккаунтов игровых ресурсов.

Злоумышленник взламывал чужие аккаунты, играл на них, а затем продавал на различных форумах.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемый совершил несанкционированный доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов, среди которых известные игровые сайты, и, соответственно, получил доступ к более чем 10 миллионам игровых аккаунтов", - сообщили в Следственном комитете.

Молодой человек продал не менее 640 игровых аккаунтов, заработав на этом более 20 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

Теперь подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354 - заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, а также по ч. 2 ст. 349 - несанкционированный доступ к компьютерной информации Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К молодому человеку применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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