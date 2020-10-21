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Минчанин взломал и продал 640 игровых аккаунтов - возбуждено уголовное дело
21.10.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Двадцатидвухлетний минчанин попытался заработать на продаже чужих игровых аккаунтов, но следователи разоблачили схему и возбудили против него уголовное дело.
© REUTERS / Kacper Pempel
Молодой человек воспользовался вредоносными компьютерными программами для подбора паролей к учетным записям различных интернет-ресурсов и почтовых адресов. Особенную ценность для него представляли именно данные аккаунтов игровых ресурсов.
Злоумышленник взламывал чужие аккаунты, играл на них, а затем продавал на различных форумах.
"В ходе следствия установлено, что обвиняемый совершил несанкционированный доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов, среди которых известные игровые сайты, и, соответственно, получил доступ к более чем 10 миллионам игровых аккаунтов", - сообщили в Следственном комитете.
Молодой человек продал не менее 640 игровых аккаунтов, заработав на этом более 20 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
Теперь подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354 - заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, а также по ч. 2 ст. 349 - несанкционированный доступ к компьютерной информации Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К молодому человеку применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Обвиняемый получил доступ к более чем 10 миллионам игровых аккаунтов, доход от продажи превысил 20 тысяч белорусских рублей.
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