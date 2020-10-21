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Укусила милиционера за бедро: прокуратура направила дело минчанки в суд

21.10.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт - Sputnik. Прокуратура Центрального района столицы направила в суд уголовное дело в отношении 29-летней минчанки, которая обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника милиции, сообщили в минской прокуратуре.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Поле инцидента, который произошел на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларусь.

"Согласно материалам дела, сотрудники милиции 29 августа 2020 года на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске увидели колонну из молодых людей, во главе которой шла обвиняемая и ее брат. Они координировали людей, скандировали лозунги, чем совершили административное правонарушение", - рассказали в прокуратуре Минска.

По словам прокуроров, увидев служебный автомобиль, обвиняемая попыталась убежать.

"При задержании обвиняемая начала громко кричать, активно оказывала сопротивление сотруднику ОВД – хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро", - сказали в прокуратуре.

После изучения материалов уголовного дела, в том числе видеозаписи произошедшего, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, достаточности собранной доказательной базы, согласились с правовой квалификацией действий и направили дело в суд. в прокуратуре уточнили, что избранную к обвиняемой меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.

Женщине, если суд признает ее виновной, грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.

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Теги: Минск
 
 
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Женщине, если суд признает ее виновной, грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок 6 лет.
 
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