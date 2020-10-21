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Захват банка в Грузии: преступник требует полмиллиона долларов
21.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Преступник, захвативший заложников в банке грузинском Зугдиди, требует 500 тысяч долларов, сообщает
Неизвестный ворвался в филиал банка Грузии днем 21 октября: он был вооружен автоматом и гранатой. В этот момент в здании находились предположительно 30 человек. Пожилых людей захватчик выпустил, другие сумели из здания через крышу и пожарную лестницу. В настоящее время в заложниках остается порядка 20 человек.
По информации Sputnik Грузия, захвативший банк мужчина связался со всеми телеканалами. Один из заложников в эфире сообщил, что преступник "вооружен до зубов", в руке у него граната без чеки.
"Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода", - рассказал заложник.
По его словам, на выполнение своих требований преступник дает два часа.
На месте происшествия работают полицейские. МВД Грузии призвало представителей СМИ прекратить трансляцию в прямом эфире спецоперации по освобождению заложников.
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Захватчик позволил заложникам связаться со СМИ - они рассказали, что преступник "вооружен до зубов".
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