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Краснокнижный бурый медведь погиб в ДТП в Беларуси

21.10.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Шумилинском районе, в котором был сбит бурый медведь, сообщили в УВД Витебской области.

"ДТП произошло вблизи деревни Мазеки. Медведь внезапно вышел на дорогу и попал под колеса BMW, которым управлял житель Новополоцка", – рассказали Sputnik в среду в УВД.

YouTube / Артём Толкачёв
Бегущий бурый медведь замечен возле Минска

Там уточнили, что водитель автомобиля не пострадал, но транспортное средство, которое сбило животное, серьезно повреждено, по данному факту проводится проверка.

Как рассказали Sputnik зоологи, у бурых медведей, которые в Беларуси занесены в Красную книгу, уже начался сезон подготовки к зимней спячке. "В это время года они усиленно питаются, нагуливают жир, чтобы благополучно пережить суровую зиму, поэтому и в вечернее время года активно перемещаются по ареалу. Возможно, через трассу пролегала его привычная тропа", – пояснили ученые. По их словам, удар должен был быть достаточно большой силы, чтобы нанести медведю травму, несовместимую с жизнью.

"Голова у медведя мощная, покрыта густой шерстью, способна выдержать любые удары", – сказали зоологи.

По их словам, медведи хоть и очень любопытны, но встреч с человеком стараются избегать. "Они крайне редко становятся жертвой ДТП", – отметили зоологи. Собеседники агентства рассказали, что под колесами авто чаще всего гибнут копытные – лоси, олени, косули.

В Витебской области обитает самая большая популяция белорусских бурых медведей, этот крупный хищник занесен в Красную книгу.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в темное время суток, водитель не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.
 
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