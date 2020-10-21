Краснокнижный бурый медведь погиб в ДТП в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Шумилинском районе, в котором был сбит бурый медведь, сообщили в УВД Витебской области.

"ДТП произошло вблизи деревни Мазеки. Медведь внезапно вышел на дорогу и попал под колеса BMW, которым управлял житель Новополоцка", – рассказали Sputnik в среду в УВД.

Там уточнили, что водитель автомобиля не пострадал, но транспортное средство, которое сбило животное, серьезно повреждено, по данному факту проводится проверка.

Как рассказали Sputnik зоологи, у бурых медведей, которые в Беларуси занесены в Красную книгу, уже начался сезон подготовки к зимней спячке. "В это время года они усиленно питаются, нагуливают жир, чтобы благополучно пережить суровую зиму, поэтому и в вечернее время года активно перемещаются по ареалу. Возможно, через трассу пролегала его привычная тропа", – пояснили ученые. По их словам, удар должен был быть достаточно большой силы, чтобы нанести медведю травму, несовместимую с жизнью.

"Голова у медведя мощная, покрыта густой шерстью, способна выдержать любые удары", – сказали зоологи.

По их словам, медведи хоть и очень любопытны, но встреч с человеком стараются избегать. "Они крайне редко становятся жертвой ДТП", – отметили зоологи. Собеседники агентства рассказали, что под колесами авто чаще всего гибнут копытные – лоси, олени, косули.

В Витебской области обитает самая большая популяция белорусских бурых медведей, этот крупный хищник занесен в Красную книгу.

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