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Радиоактивную коробку нашла минчанка возле своего дома

21.10.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Минчанка нашла возле своего дома радиоактивную коробку, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

© CC BY 2.0 / Blake Burkhart / Radioactive
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Женщина наводила порядок возле своего дома в частном секторе по адресу" 4-й переулок Радиаторный", когда обнаружила пластиковую коробку с надписью "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение" Н-058.

На место находки прибыли работники химической и радиационной защиты, оградили территорию и провели замеры радиационного фона по альфа-, бета- и гамма-излучению. После этого специалисты вскрыли коробку – внутри находились две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета. На поверхности пластины серебристого цвета обнаружено бета-излучение, на поверхности пластины медного цвета – альфа-излучение.

"Что за вещества находятся в пластинах, предстоит еще выяснить. Они переданы в "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны" при Национальной академии наук", – сказал Новицкий.

Он также напомнил, что в случае обнаружения подобных предметов их ни в коем случае нельзя трогать.

"Если увидели предмет с радиоактивным знаком, первым делом звоните в МЧС по номеру в "101" или "112", специалисты сами во всем разберутся", - порекомендовал представитель ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Содержимое коробки изучат химики-ядерщики. В МЧС напомнили, что в случае обнаружения предметов со знаком радиационной безопасности нужно сразу звонить...
 
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