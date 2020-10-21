Захват заложников в Грузии – что известно к этому часу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Вооруженный захватчик филиала банка Грузии в Зугдиди после переговоров с полицией отпустил большую часть заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пост в Facebook одного из заложников.

"Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принес деньги...", - написал Ираклий Кварацхелия, один из заложников.

Из банка, по данным СМИ, захватчик вышел, прикрываясь заложниками (все – мужчины) и держа в вытянутой руке гранату. Трех людей преступник использовал как щит, у них были связаны руки. Четвертый человек (предположительно, это был полицейский, который принес деньги) шел сзади и нес небольшую сумку, руки у него были свободны. Сообщается, что преступник вместе с заложниками покинул оцепленную территорию на полицейском автомобиле.

До этого местные телеканалы сообщили об освобождении всех заложников, уточнив, что преступник задержан. МВД Грузии официальных заявлений пока не делало.

В среду в районе 14:30 (по минскому времени) вооруженный захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников . После захвата мужчина выдвинул требования – полмиллиона долларов, машина или вертолет, а также возможность свободно покинуть Зугдиди. На выполнение своих условий он отвел два часа.

В момент захвата в здании находились предположительно 30 человек. Пожилых людей захватчик выпустил, другие сумели выбраться из здания через крышу и пожарную лестницу.

На месте после начала операции местная полиция задействовала спецназ и бронетехнику. После требования захватчика всю технику и подразделения спецназа были выведены с прилегающей к банку территории. Некоторые кадры спецоперации грузинские ТВ показали в прямом эфире.