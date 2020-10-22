Бобруйчанина ищут вторую неделю - последний раз его видели на вокзале в Минске

Источник материала: Tut.by

Десять дней назад пропал 34-летний бобруйчанин Дмитрий Збанок. В последний раз его видели в Минске на железнодорожном вокзале, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».



Фото: ПСО «Феникс»

Приметы: рост 174 см, брюнет, стрижка короткая, глаза карие, телосложение среднее. Носит корректирующие зрение очки с затемненными стеклами.

Все, кому что-либо известно о Дмитрии, могут сообщить по телефону ПСО «Феникс» (+375 29) 246−00−04 или в милицию по номеру 102.