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Бобруйчанина ищут вторую неделю - последний раз его видели на вокзале в Минске
Источник материала: Tut.by
Десять дней назад пропал 34-летний бобруйчанин Дмитрий Збанок. В последний раз его видели в Минске на железнодорожном вокзале,
Приметы: рост 174 см, брюнет, стрижка короткая, глаза карие, телосложение среднее. Носит корректирующие зрение очки с затемненными стеклами.
Все, кому что-либо известно о Дмитрии, могут сообщить по телефону ПСО «Феникс» (+375 29) 246−00−04 или в милицию по номеру 102.
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Дмитрий Збанок не выходил на связь с 12 октября - это был понедельник.
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