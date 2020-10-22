Заложников освободили, преступника ищут: подробности захвата банка в Грузии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Всех заложников, захваченных при нападении на банк в Грузии, освободили, нападавшего разыскивают, об этом сообщает МВД Грузии.

По результатам многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик освободил большинство заложников в обмен на представителя МВД страны Автантила Галдава. После этого преступник вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка и уехал на автомобиле полиции.

"Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают следственные и поисковые работы с целью задержания преступника", - рассказали в ведомстве.

Все освобожденные заложники чувствуют себя нормально, в данный момент с ними работают следователи.

"Часть из них уже допрошены, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Все заложники освобождены, состояние их здоровья стабильное, повреждений нет ни у кого. Говорить о деталях дел мы не можем", - сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

Напомним, вооруженный автоматом и гранатой мужчина в минувшую среду ворвался в здание банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников . В обмен на людей захватчик требовал 500 тысяч долларов. Заложников удалось освободить , при этом преступник скрылся. Сейчас его разыскивают.

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