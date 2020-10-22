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Сбежавшего из Беларуси наркоторговца задержали на территории Украины

22.10.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Сбежавшего из Беларуси наркоторговца задержали на территории Украины, сообщили в Следственном комитете республики.

В СК напомнили, что в 2014-2015 годах занимались расследованием уголовного дела в отношении организаторов трех интернет-магазинов, занимавшихся продажей психотропов. Несколько человек поставляли "спайсы" и торговали ими в Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Подростка, который продавал психотропы, будут судить в Гродно

"Тогда в ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели двух парней и девушки, студентки факультета международных отношений БГУ, в начале 2014 года", – рассказали в Следственном комитете.

По результатам расследования к уголовной ответственности привлекли 11 человек, среди которых были пять организаторов и шесть закладчиков. При этом одному из главнейших наркоторговцев Юрию Зайцеву удалось сбежать из страны.

"Мужчине заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 144, части 3 статьи 228, частям 3, 4 статьи 328, части 1 статьи 285 Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным комитетом он был объявлен в международный розыск", – отметили в ведомстве.

В августе этого года Юрия Зайцева задержали на территории Украины. В данный момент решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В данный момент решается вопрос об экстрадиции мужчины в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.
 
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