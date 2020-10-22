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Пассажир упал на рельсы на станции метро "Парк Челюскинцев"
22.10.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Парк Челюскинцев" утром в четверг, об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.
"22 октября в 8:36 на станции "Парк Челюскинцев" произошел инцидент с пассажиром", - рассказали там.
Сотрудники метрополитена сразу же сняли напряжение с контактного рельса. Упавшего человека оперативно подняли на платформу.
Задержка поездов, связанная с инцидентом, составила всего лишь несколько минут.
"В 8:39 было подано напряжение. Метро работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
О причинах падения пассажира на рельсы и его самочувствии ничего не сообщается.
Падения людей на рельсы периодически случаются в столичной подземке. Чаще всего это происходит из-за плохого самочувствия пассажиров, при этом бывают и попытки намеренно попасть на рельсы. В таких случаях движение поездов на время приостанавливается.
К слову, на станциях
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Упавшего человека оперативно подняли на платформу, задержка поездов составила всего лишь несколько минут.
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