Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Парк Челюскинцев" утром в четверг, об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.

"22 октября в 8:36 на станции "Парк Челюскинцев" произошел инцидент с пассажиром", - рассказали там.

Сотрудники метрополитена сразу же сняли напряжение с контактного рельса. Упавшего человека оперативно подняли на платформу.

Задержка поездов, связанная с инцидентом, составила всего лишь несколько минут.

"В 8:39 было подано напряжение. Метро работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

О причинах падения пассажира на рельсы и его самочувствии ничего не сообщается.

Падения людей на рельсы периодически случаются в столичной подземке. Чаще всего это происходит из-за плохого самочувствия пассажиров, при этом бывают и попытки намеренно попасть на рельсы. В таких случаях движение поездов на время приостанавливается.

К слову, на станциях третьей ветки метро , которые планируется открыть в начале ноября, для предотвращения подобных инцидентов на платформах установили специальные защитные экраны. Они будут открываться только тогда, когда к платформе будут подъезжать поезда.

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