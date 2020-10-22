Подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино задержан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Правоохранители задержали подозреваемого в повреждении здания прокуратуры в Жодино, сообщил в четверг официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел около трех часов ночи 8 октября. Неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса.

Правоохранители установили причастность 31-летнего местного жителя к совершению преступления. Мужчина задержан. Сейчас с его участием проводятся следственные действия, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. Также проверяется причастность подозреваемого к другим противоправным действиям.

Уголовное дело принято к производству следователями УСК по Минской области. Окончательная правовая оценка будет дана по завершению расследования.

Похожий инцидент произошел в среду вечером, но уже в Солигорске. Возле здания прокуратуры был совершен поджог. В результате происшествия повреждено несколько автомобилей. Официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова рассказала Sputnik, что сейчас на месте ЧП работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса.