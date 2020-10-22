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Обнаруженные летом около Брестской крепости боеприпасы утилизируют

22.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. В августе вблизи пятого форта Брестской крепости во время поисково-инженерных работ обнаружили более 1200 патронов, их утилизируют, сообщил Sputnik директор музея "5-й форт" Александр Коркотадзе.

Инженерные рабочие нашли более 20 патронов, о чем сообщили в милицию. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила еще более 500 подобных образцов и металлический ящик. В нем были 32 картонные коробки с патронами. Находку отправили на баллистическую экспертизу.

© Sputnik Виктор Толочко
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"Экспертное исследование завершено. Некоторые патроны покрыты коррозией. Произведены в 1950-х годах и использовались для стрельбы из самозарядного карабина Симонова, автоматов и ручных пулеметов Калашникова и других образцов огнестрельного оружия. Вероятно, они оказались в земле во времена, когда на территории пятого форта были армейские склады", - рассказала Sputnik официальный представитель управления государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Дальнейшая судьба патронов, по словам директора пятого форта, - утилизация.

"Скорее всего, они будут утилизированы, поскольку боеприпасы послевоенные и музейной ценности не представляют для нас. Если они были бы связаны с историей Первой мировой войны или Великой Отечественной, просили бы обезвредить их и передать в музей", - прокомментировал Александр Коркотадзе.

Пятый форт – одно из наиболее сохранившихся укреплений в Брестской крепости. Он построен в 1880 году и несколько раз модернизировался. С 29 июня музей находится на реконструкции и закрыт для посещения. К концу года здесь планируется открыть новую экспозицию, посвященную истории Брестской крепости и пятого форта.

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Теги: Минск
 
 
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Найденные патроны были выпущены в 1950-х и использовались для стрельбы из самозарядного карабина Симонова, автоматов и ручных пулеметов Калашникова, пистолета...
 
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